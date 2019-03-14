Румынская Blue Air решила отложить приобретение 12 самолетов Boeing 737 MAX 8

ТАСС, 14 марта. Румынская бюджетная авиакомпания Blue Air примет окончательное решение о закупке 12 самолетов Boeing 737 MAX 8 только после выяснения причин катастрофы лайнера аналогичной модификации компании Ethiopian Airlines 10 марта. Об этом в четверг заявил генеральный директор авиаперевозчика Мариус Пую, слова которого приводит агентство Reuters .

"Мы считаем, что принятая в качестве превентивной меры приостановка полетов по всему миру - свидетельство того, что безопасность гражданской авиации должна быть на первом месте", - подчеркнул Пую. "Мы находимся в постоянном контакте с производителем лайнера, с Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и управлением гражданской авиации Румынии", - добавил он.

По данным Reuters, в настоящее время Blue Air эксплуатирует 25 самолетов серии Boeing 737, включая модели 737-300, 737-400, 737-500, 737-700 и 737-800.

В результате катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели 29 октября прошлого года в Индонезии унесло жизни 189 человек. После трагедии в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.