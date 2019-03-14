Банк России представил концепцию санации НПФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Банк России представил разработанную совместно с Минфином концепцию санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ), основные положения которой зампред ЦБ Владимир Чистюхин озвучил на заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финрынку.

По словам Чистюхина, механизм санации НПФ будет схож со схемой оздоровления банков и страховых компаний.

Цели санации НПФ - поддержание конкуренции на рынке, сохранение доверия населения и минимизация негативных последствий от банкротства НПФ.

"Отдельные НПФ либо группы НПФ могут аккумулировать очень большую часть как активов, так и пассивов, и эффект "заражения", который может произойти при отзыве, аннулировании у них лицензии, может оказать значимое влияние не только на эти конкретные институты, но и на все то, что вокруг них расположено", - пояснил зампред ЦБ.

Речь идет не только о вкладчиках, но и о сегментах финансового рынка, которые связаны с НПФ облигациями, вкладами или иными видами размещения активов, добавил Чистюхин.

Представить законопроект для публичного обсуждения ЦБ и Минфин рассчитывают в мае.

Фонд консолидации пенсионного сектора

Для оказания поддержки НПФ в рамках санации будет создан фонд консолидации пенсионного сектора - по аналогии с существующими фондами консолидации банковского и страхового секторов.

Обязательным условием проведения санации предполагается приобретение ЦБ не менее 75% обыкновенных акций НПФ - это может быть реализовано через полномочия ЦБ по доведению уставного капитала НПФ до величины собственных средств (минимально - до 1 рубля), что принципиально важно "для прекращения влияния текущих или прошлых акционеров на принятие решений в финансовом институте", рассказал Чистюхин.

Санация НПФ будет осуществляться на основании плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства, как это предусмотрено для банков и страховщиков. План утверждается советом директоров ЦБ. В случае его утверждения в НПФ в обязательном порядке будет вводиться временная администрация, функции которой исполняет управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК будет общей у всех трех фондов консолидации).

Формы и объем помощи будут устанавливаться планом участия на основании оценки активов НПФ.

При этом на период санации ЦБ сможет вводить мораторий на переход клиентов из санируемого НПФ.

"На период действия плана участия, плана санации может быть введен мораторий на уход клиентов из негосударственного пенсионного фонда. Не путать с возможностью исполнения соответствующих обязательств НПФ с уплатой уже назначенных пенсий. Но перейти в период действия плана НПФ в другие негосударственные пенсионные фонды либо прекратить договор по негосударственному пенсионному обеспечению, получить выкупные суммы - мораторий может предусматривать такого рода ограничения", - пояснил Чистюхин.

"Средства, которые поступают в негосударственный пенсионный фонд в рамках механизма санации, - они могут идти, они идут, если есть недостаток, на пополнение средств пенсионных резервов или пенсионных накоплений через собственные средства. Есть механизм, который на практике был апробирован", - сообщил зампред ЦБ.

Детали он не уточнил, при этом известно, что в составе группы банка "ФК Открытие", санируемого ЦБ, были докапитализированы три пенсионных фонда.

"Единственное, наверное, очень важное отличие (механизма санации НПФ - прим. ТАСС) от банков и от страховщиков заключается в том, что фактически НПФ имеет как минимум три баланса, три отдельных "мешка" - это собственные средства, пенсионные накопления и пенсионные резервы. Здесь есть некоторая специфика, но не настолько большая, чтобы не применять некую аналогию", - сказал Чистюхин.

Также будут введены аналогичные банковскому и страховому механизмам санации нормы о прекращении обязательств НПФ перед менеджментом и контролирующими лицами - "считается, что им возмещение осуществляться не должно", добавил зампред ЦБ. "Менеджмент не должен являться тем лицом, которое имеет право на получение какой-то части из негосударственного пенсионного фонда, если его действия привели к тому, что этот фонд вынужден подойти к санации", - пояснил он журналистам.

Основания для санации

Основанием для санации по аналогии с банками и страховщиками станет наличие признаков неустойчивого финансового положения НПФ.

"В рамках установления этих признаков предполагается наделение ЦБ РФ возможностью проверять отдельно, дополнительно активы и обязательства НПФ с привлечением внешних экспертов", - рассказал Чистюхин. Речь идет о внешних актуариях и независимых оценщиках. По действующему законодательству актуарии могут быть внутренними, что может порождать конфликт интересов, подчеркнул зампред ЦБ.

"Нам кажется правильным в рамках подготавливаемых предложений актуализировать перечень тех оснований, которые сегодня используются для применения мер по предупреждению банкротства негосударственных пенсионных фондов. У нас есть два основания: первое - это выявление недостаточности активов НПФ по итогам стресс-тестирования. И второе основание - это выявление актуарного дефицита в размере более 5% от обязательств фонда по итогам ежегодного актуарного оценивания. Сегодня в законодательстве уже есть упоминание актуарного дефицита как основания для мер по предупреждению банкротства, но это должен быть повторный актуарный дефицит, его увеличение по итогам предыдущего актуарного дефицита", - рассказал Чистюхин.

"Нам кажется, что это очень сложная конструкция, можно было бы ее "спрямить", - добавил он.

После завершения санации, то есть восстановления финансовой устойчивости НПФ, ЦБ вправе продать его на рынке, заключил Чистюхин.