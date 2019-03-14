Курс доллара вырос до 65,49 рубля

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи опустился на 0,52% - до 2457,79 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до 1181,96 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск вырос на 0,15%, до 65,49 рубля, курс евро, наоборот, опустился на 0,15%, до 73,9 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне упала на 0,44% - до $67,3 за баррель.

"После того, как днем ранее "медведи" смогли увести доллар ниже локальной поддержки на уровне 65,5 рубля, сегодня американская валюта предпринимает попытку отыграть этот уровень, чему способствует вечерняя коррекция в ценах на нефть", - пишет в обзоре главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Согласно его прогнозу, в ближайшее время давление на доллар будут оказывать не только цены на нефть, но и подготовка экспортеров к налоговому периоду, что увеличит предложение валюты на рынке. "Это может привести к тому, что "медведи" попытаются сделать еще один шаг к поддержке, расположенной на уровне 65 рублей", - отмечает эксперт.

"Индекс Мосбиржи на этой и следующей неделе по-прежнему будет находиться в диапазоне 2450-2500. На данный момент мы не видим драйверов, которые позволили бы выйти индексу Мосбиржи за этот диапазон", - добавляет в свою очередь специалист инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Дмитрий Нечаев.