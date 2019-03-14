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В Аргентине заинтересовались российской машиностроительной продукцией

Как отметили в Минпромторге, российские производители готовы в случае реализации сюда техники в больших объемах создавать либо совместные производства, либо собственные

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 марта. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинская сторона продемонстрировала интерес к закупке продукции российских машиностроительных компаний и созданию совместного производства. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Корчевой, возглавляющий делегацию.

"Мы привезли, аргентинские коллеги это отметили, заводы, которые производят ультрасовременную, высококачественную и высокопроизводительную технику, аналоги который сегодня не производят в Аргентине. Такая техника сегодня производится только в США, в отдельных странах ЕС, - сказал он. - И здесь конечно интерес аргентинской стороны к выпускаемой продукции наших заводов очень большой".

"В общей сложности прошли более 30 различных встреч: с местными производителями, потенциальными потребителями и дилерами, с различными министерствами и представителями регионов", - отметил Корчевой. По его словам, многие из них завершились договоренностью о продолжении переговоров.

Как добавил представитель ведомства, Аргентина также "продемонстрировала как со стороны государства, так и со стороны предпринимателей интерес к совместному производству". "Российские производители готовы в случае реализации сюда техники в средних и больших объемах выступать уже в партнерстве с аргентинскими производителями и создавать либо совместные производства, либо собственные. Но это перспективы на 50 лет", - сказал он.

В бизнес-миссии приняли участие 10 российских компаний, специализирующихся на сельскохозяйственной и строительно-дорожной технике.

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АргентинаСШАРоссия
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