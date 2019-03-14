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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

СМИ: Air Canada как минимум до апреля отменила полеты на Boeing 737 MAX

В парке авиакомпании 24 таких лайнера

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Крупнейший канадский авиаперевозчик Air Canada как минимум до начала апреля отменила все полеты на самолетах Boeing 737 MAX. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По его данным, об этом говорится в письме генерального директора компании Калина Ровинеску пилотам Air Canada, которое оказалось в распоряжении телеканала. В нем, в частности, отмечается, что "мы отменяем все рейсы на самолетах Boeing 737 Max на ближайшие три недели". Три канадские авиакомпании Air Canada, West jet и Sunwing эксплуатируют 41 Boeing 737 Max, в парке Air Canada 24 таких лайнера.

После катастрофы самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии многие страны мира, включая Канаду, Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Теги
КанадаЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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