Назначенный Гуайдо представитель в США встретился с руководством нефтяной компании Citgo

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции страны Хуаном Гуайдо, провел в четверг в Хьюстоне встречу с исполнительным вице-президентом нефтяной корпорации Citgo Риком Иссером и секретарем совета директоров Фернандо Вера. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Веккьо.

Основным акционером Citgo является венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA. По завершении встречи Веккьо заявил о намерении "восстановить позиции Венесуэлы и вновь превратить страну в активного игрока на мировом рынке нефти", добавив при этом, что условием для этого является "восстановление демократии".

28 января США ввели санкции против PDVSA. По американским данным, в результате поставки нефти из Венесуэлы в США, которые являются ее основным покупателем, резко упали: так, с 4 по 10 февраля в страну ввозилось 117 тыс. баррелей в сутки против 587 тыс. баррелей в сутки с 21 по 27 января - на последней неделе перед введением ограничительных мер. При этом сообщалось, что Citgo сможет продолжить работать в США, если не будет переводить вырученные средства на счета PDVSA.