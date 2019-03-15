Венесуэльский депутат объяснил снижение инфляции резким падением доходов населения

КАРАКАС, 15 марта. /ТАСС/. Снижение инфляции в Венесуэле в феврале до 53,7% с январского уровня в 191% вызвано падением доходов населения. Такое мнение высказал в четверг экономист Хосе Герра, член Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) республики.

"Праздновать тут нечего, - цитирует Герру на своем сайте газета El Nacional. - Инфляция снижается, потому что людям не на что покупать. Зарплаты упали так сильно, что в стране нет потребления".

Специалист также подверг критике действия Центрального банка Венесуэлы. "ЦБ контролирует выдачу кредитов, их нет даже для того, чтобы купить пару сандалий, и поэтому, в условиях отсутствия кредитов, экономика полностью парализована", - отметил Герра.

В январе 2019 года инфляция в республике в годовом выражении достигла 2,7 млн процентов, в феврале этот показатель снизился почти до 2,3 млн. Ранее в этом месяце депутат Карлос Проспери выразил мнение, что сохранение текущей экономической политики в Венесуэле приведет к тому, что этот год она закончит "с гиперинфляцией не менее чем в 10 млн процентов".

Страна на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. По итогам 2018 года рост цен в республике достиг почти 1,7 млн процентов.

Тяжелая ситуация вынудила более 3 млн венесуэльцев покинуть родину. Правительство президента Николаса Мадуро не признает существования в стране гуманитарного кризиса.