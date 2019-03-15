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Китай утвердил новый закон об иностранных инвестициях

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Депутаты второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в пятницу путем голосования приняли новый Закон об иностранных инвестициях. Как сообщило агентство "Синьхуа", он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон об иностранных инвестициях КНР стал одним из ключевых документов на рассмотрении второй сессии ВСНП 13-го созыва. Как ранее сообщали власти Китая, документ снимет ряд прежних ограничений, обеспечит большую степень прозрачности в использовании иностранного капитала и будет способствовать улучшению инвестиционного климата для зарубежного бизнеса.

По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, "принятие закона позволит создать лучшие в мире условия для иностранных инвесторов".

Прежде иностранная инвестиционная деятельность в Китае регламентировалась тремя законами, распространяющимися на проекты с участием китайского капитала, на международное сотрудничество в сфере инвестиций, а также деятельность компаний, созданных полностью на средства нерезидентов.

В новость были внесены изменения (04:35 мск) - приводятся подробности после второго абзаца

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