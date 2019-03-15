Китай не будет смягчать монетарную политику для поддержания темпов роста ВВП

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Китая не будет смягчать монетарную политику и увеличивать дефицит бюджета для поддержания темпов экономического роста. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Один из возможных вариантов - это количественное смягчение, вливание дополнительных денежных средств, а также увеличение дефицита бюджета. Это может помочь в краткосрочной перспективе, однако в будущем приведет к формированию новых проблем", - указал он.

"Наш выбор заключается в стимулировании участников рынка", - подчеркнул Ли Кэцян. "Мы продолжим сокращать налоговое бремя для участников рынка и их издержки", - добавил глава правительства.