Times: Иран готовится получить контроль над главным сирийским коммерческим портом

ТАСС, 15 марта. Иран готовится получить контроль над главным сирийским коммерческим портом, расположенным в городе Латакия. Об этом сообщила в пятницу газета The Times.

Речь идет о передаче контейнерного порта в Латакии под руководство иранских менеджеров с 1 октября 2019 года, когда истекает срок действия договора аренды, заключенного с нынешней управляющей компанией. Контроль над коммерческой гаванью может помочь Тегерану обеспечить безопасность транзитного маршрута из Ирана к Средиземному морю через Ирак и Сирию.

На территории порта расположено 23 склада. До начала военных действий в стране через него проходило около трех миллионов тонн грузов ежегодно.

В настоящее время правление портом в Латакии осуществляет совместное предприятие, созданное сирийской инвестиционной компанией Souria Holding и французской транспортной компанией CMA CGM. При этом сам порт принадлежит сирийскому государству и с 2015 года находится под санкциями США.

Власти Ирана открыто поддерживают правительство Башара Асада с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. Согласно официальной версии, иранские силы присутствуют на территории страны только в качестве военных советников. 16 января командующий Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что Иран сохранит присутствие своих военных в Сирии и продолжит поставлять вооружение в эту страну.