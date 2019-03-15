Находящийся под санкциями "Еврофинанс Моснарбанк" сохранит доступ на рынки Мосбиржи

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Еврофинанс Моснарбанк", попавший в санкционный список США из-за ситуации в Венесуэле, сохранит доступ на рынки Московской биржи с ограничениями на валютные операции, сообщили ТАСС в пресс-службе биржи.

"Принимая решение о допуске участников, биржа руководствуется действующим российским законодательством. Банк не имеет допущенных ценных бумаг на бирже, сохранит доступ на рынки Московской биржи с ограничениями на валютные операции", - указали в Мосбирже.

США 11 марта включили российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список. Банк обвиняют в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и содействии экономическому краху и гуманитарному кризису, "от которых страдает народ Венесуэлы".

"Еврофинанс Моснарбанк" на 49,99% принадлежит государственному венесуэльскому фонду национального развития Fonden S.A., пакетами по 25% плюс одна акция владеют Газпромбанк (и его "дочка" "Новфинтех") и ВТБ (и его иностранные структуры VTB Bank и ITC Consultants). "Еврофинанс Моснарбанк" занимает 96-е место по размеру активов среди российских банков.