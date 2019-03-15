Разработка конструкторской и техдокументации ледокола "Лидер" обойдется в 3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Стоимость разработки конструкторской и технической документации для создания сверхмощного атомного ледокола "Лидер" оценивается более чем в 3 млрд рублей, говорится в материалах, опубликованных в пятницу на сайте госзакупок.

"Наименование предмета договора (лота) - "Разработка конструкторской и технической документации (нулевого этапа РКД) для атомного ледокола "Лидер" пр. 10510". Начальная (максимальная) цена договора - 3 134 442 219,12 рублей. Закупка у единственного поставщика", - следует из документов.

Как сообщалось, разработкой будет заниматься петербургское ЦКБ "Айсберг". Заказчиком выступает судостроительный комплекс "Звезда".

Ранее гендиректор ЦКБ "Айсберг" Александр Рыжков пояснил ТАСС, что нулевой этап рабочего проектирования ледокола должен начаться в ближайшее время. Это позволит подготовить максимально точную рабочую документацию, исключающую вынужденное изменение деталей во время их установки. При этом он отмечал, что к середине 2020 года должна быть разработана документация, которая позволит верфи приступить к формированию корпуса.

Ожидается, что ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 м. Ранее стоимость одного судна оценивалась в 70 млрд рублей.