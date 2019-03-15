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Цифровая трансформация 2030

"Россети" утвердят в III квартале программу реализации цифровой трансформации

Объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 трлн рублей

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Компания "Россети" рассчитывает принять в III квартале 2019 года финальную дорожную карту по реализации концепции "Цифровая трансформация 2030", сообщил ТАСС глава компании Павел Ливинский.

"Объем инвестиций в цифровизацию электросетевого комплекса до конца 2030 года оценивается сейчас в 1,3 трлн рублей, которые не потребуют дополнительного роста тарифа. Сейчас завершается формирование дорожных карт по отдельным регионам. Все вместе они составят программу цифровой трансформации группы "Россети". Ее утвердим в третьем квартале текущего года и сразу приступим к реализации", - сказал он.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

Теги
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