Судоходная компания "Гудзон" недополучила 750 млн рублей прибыли из-за санкций США

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Российская судоходная компания "Гудзон", попавшая в августе прошлого года в секционный список минфина США по КНДР, недополучила около 750 млн рублей выручки по контрактам (в ноябре 2018 года эта сумма составляла 400 млн), сорванным из-за отказа партнеров работать с "Гудзоном". Об этом сообщил в пятницу ТАСС замдиректора компании Валерий Улискин.

У судов компании "Гудзон" с осени прошлого года продолжаются проблемы с заходом в южнокорейские порты: судовые агенты отказываются заниматься их постановкой к причалу, бункеровщики отказывают в заправке судов, опасаясь вторичных санкций, так как компания внесена в санкционный список минфина США по КНДР. Власти Южной Кореи отрицали какие-либо ограничения для судов "Гудзона".

"Мы подсчитали недополученную выручку с 21 августа, когда появилась новость о санкциях, и у нас получилось 500 млн рублей по итогам 2018 года, и еще 250 уже в этом году мы потеряли по контрактам, которые наши партнеры разорвали или отказались заключать. Плюс к этому можно добавить расходы на топливо из-за простоя наших судов и другие вынужденные издержки", - сказал Улискин.

Он отметил, что руководство "Гудзона" рассчитывает на помощь государства, так как все суда компании продолжают ходить под российскими флагами и платят налоги в РФ. Он также уточнил, что в последнем докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера в январе 2018 года. А именно это, в частности, стало поводом для внесения компании в санкционный список. Также группа экспертов указывает в докладе, что "Патриот" не нарушал положений резолюции ООН по КНДР.

В 2018 году минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке также значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН".

По словам представителей компании, только одно из названых шести судов является нефтеналивным танкером, который мог бы обеспечивать другие суда нефтепродуктами. Остальные пять - грузовые и специальные суда, одно из которых вообще не имеет документов для выхода за рубеж. При этом танкер был передан в 2017 году Приморской морской логистической компании, а до этого в Северную Корею в последний раз заходил в 2016 году.