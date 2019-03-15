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Минтранс ожидает в марте распоряжение о субсидиях для авиаперевозок в ДФО

Речь идет о сумме в 2,5 млрд рублей, отметил глава ведомства Евгений Дитрих

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Минтранс ожидает в течение двух недель распоряжение правительства РФ о предоставлении 2,5 млрд рублей из резервного фонда на программу субсидирования авиарейсов на Дальний Восток. Об этом журналистам в кулуарах финала конкурса управленцев "Лидеры России" сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Проект распоряжения о выделении из резервного фонда этих денег (2,5 млрд рублей - прим. ТАСС) мы сделали, с финансистами он согласован, находится в Белом доме, ожидаем, что выпуск его произойдет в пределах двух недель", - сказал он.

Как добавили в пресс-службе Минтранса, льготные перевозки пассажиров в рамках программы субсидирования осуществляются круглогодично, субсидирование перевозок не прекращалось.

"Вместе с тем, ввиду высокого спроса на перевозки по отдельным направлениям и расширения периода действия программы на весь год билеты по специальному (льготному) тарифу были реализованы в первые дни продаж. В целях ликвидации указанного дефицита (кроме предоставления из резервного фонда 2,5 млрд рублей - прим. ТАСС) Росавиации дано поручение по перераспределению бюджетных средств на наиболее востребованные маршруты в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, всего Минтранс предлагает дофинансировать программу субсидирования перелетов в ДФО на 5,2 млрд рублей. Эти средства позволят авиакомпаниям, задействованным в программе полетов, дополнительно реализовать 785 тыс. билетов.

Льготные перелеты

Программа субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь круглогодичная. По этой программе приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

В 2018 году на поддержку рейсов по этим маршрутам выделено 3,8 млрд рублей. Позднее правительство выделило дополнительно еще 400 млн рублей.

В 2019 году на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов из Дальнего Востока, Сибири и других районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В январе "Аэрофлот" был вынужден приостановить продажу билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток из-за того, что у компании закончились выделенные на это деньги. Авиаперевозчик обратился в Минтранс и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование для продолжения продаж.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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