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Международный авиационно-космический салон "МАКС-2019" состоится в августе

При этом кабмин перенес время проведения в Санкт-Петербурге Международного военно-морского салона "МВМС-2019"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство России перенесло с июня на июль время проведения в Санкт-Петербурге Международного военно-морского салона "МВМС-2019". Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Международный авиационно-космический салон "МАКС-2019", как и было ранее предписано этим распоряжением, пройдет в августе-сентябре в городе Жуковский Московской области.

Одновременно с этим сроки проведения Международного форума "Неделя национальной безопасности" в городе Кубинка Московской области перенесены с мая на сентябрь. Также Россия откажется от проведения запланированной на август Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения - 2019".

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