Южнокорейская компания рассчитывает поставить энергооборудование для проекта в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries рассчитывает поставить энергетическое оборудование суммарной мощностью 102 МВт для арктического проекта в РФ. Об этом журналистам сообщил президент компании Ким Мюнг Хвай в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Сейчас мы обсуждаем проект в Арктике на 102 МВт, 12 единиц оборудования по 10 МВт. Проект сейчас на стадии развития, поэтому я не хотел бы говорить детали", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Президент компании уточнил, что Hyundai Heavy Industries производит среднеоборотистые двигатели, которые изначально были нацелены на работу в судах, перемещающихся через арктические зоны.

"Наши двигатели могут работать в климатических условиях Сибири и Арктики. В будущих планах и как новое направление в России мы рассматриваем развитие в секторе электрогенерации. Мы видим огромный потенциал в отдаленных регионах РФ: Дальний Восток, Сибирь, Арктика, где инфраструктура и сетевое электрохозяйство не очень хорошо развиты", - добавил спикер.

Hyundai Heavy Industries - южно-корейский многопрофильный концерн, который занимается производством судов, судовых двигателей, специальной техники, электротехнического и энергетического оборудования. Заводы компании расположены в Корее, Болгарии, Китае и США.