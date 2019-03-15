Росатом готов строить АЭС в Болгарии при условии гарантии выгодности проекта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Росатом готов рассмотреть возможность участия в строительстве АЭС в Болгарии в рамках международной кооперации, но при соблюдении условий, которые гарантируют выгодность проекта, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах финала конкурса управленцев "Лидеры России".

"Мы готовы рассмотреть свое участие именно с учетом международной кооперации, именно при соблюдении определенных условий, гарантирующих для нас выгодность этого проекта", - сказал он.

Лихачев отметил, что успешная реализация проекта невозможна без участия Росатома, но у госкорпорации есть понимание, что проект должен быть реализован в международной кооперации.