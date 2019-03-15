Законопроект по механизму нового специнвестконтракта могут принять весной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Законопроект по специальному инвестиционному контракту - СПИК 2.0 - депутаты Госдумы могут принять на весенней сессии. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в пятницу на собрании свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

"Законопроект, посвященный специнвестконтракту, будет принят в весеннюю сессию Госдумой", - сказал замминистра.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

СПИК 2.0, который должен заработать в 2019 году, можно будет заключить только на условиях внедрения в России уникальных технологий и продуктов. Ранее глава Минпромторга Мантуров говорил, что госсубсидии в автопроме со следующего года смогут получать только компании, заключившие СПИК.