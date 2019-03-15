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Deutsche Bank ожидает снижения профицита счета текущих операций РФ до 5,6% ВВП в 2019 году

Как отметили эксперты, такой прогноз связан с ценами на нефть

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Deutsche Bank прогнозирует профицит счета текущих операций РФ на уровне $96 млрд (5,6% ВВП) в 2019 году. Это ниже показателя 2018 года в $114 млрд (7% ВВП). Об этом говорится в обзоре банка, опубликованном в пятницу.

"Снижение (профицита счета текущих операций - прим. ТАСС) в 2019 году в основном обусловлено снижением цены на нефть. Так, мы ожидаем цену на нефть в среднем на уровне $63,5 за баррель в 2019 году против $71,5 за баррель годом ранее. При этом торговый баланс, не связанный с нефтью, ввиду слабого внутреннего спроса будет оставаться стабильным по крайней мере до конца 2019 года, когда проявятся расходы на нацпроекты", - пишут аналитики Deutsche Bank.

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