Омская область направит 100 млн рублей на повышение урожайности сельхозкультур

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Омской области, где урожайность зерновых культур значительно ниже, чем в соседних сибирских регионах, планируют выделить в 2019 году 100 млн рублей на покупку минеральных удобрений и необходимой для их использования техники. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах финала конкурса управленцев "Лидеры России" губернатор Омской области Александр Бурков.

"У нас в Омской области очень низкая урожайность по сравнению даже с соседями - на Алтае, в Красноярске и Новосибирске. Там показатели намного выше <…> В этом году мы заложили 101 млн рублей на минеральные удобрения и приобретение техники по их внесению в почву - это только на субсидирование", - сказал Бурков.

По его словам, работу над повышением плодородия почвы сибирский регион начал еще в прошлом году. "И, несмотря на аномальные погодные условия, мы увеличили урожайность на 1 центнер с гектара. Эта работа будет продолжена и дальше", - подчеркнул глава региона.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукции растениеводства произведено на сумму 46,2 млрд рублей, продукции животноводства - на 42,3 млрд рублей. Намолочено зерновых и зернобобовых культур 3,2 млн тонн, масличных культур - 265,7 тыс. тонн, собрано картофеля и овощей - 665,6 тыс. тонн.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Второй конкурс стартовал 10 октября 2018 года. В этом году он впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта. Для участия в нем было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.