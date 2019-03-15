Межамериканский банк развития признал представителя Венесуэлы, назначенного Гуайдо

КАРАКАС, 15 марта. /ТАСС/. Межамериканский банк развития (МБР) в пятницу признал Рикардо Хаусманна, назначенного лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, представителем Боливарианской Республики при организации.

"Сегодня члены правления МБР утвердили документ, признающий назначение господином Хуаном Гуайдо Рикардо Хаусманна в качестве представителя Венесуэлы при МБР", - говорится в заявлении организации, которое приводит венесуэльская газета Le National.

Подчеркивается, что МБР стал первой международной финансовой организацией, признавшей представителя венесуэльской оппозиции.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.