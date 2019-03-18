Дерипаска заявил, что не поддерживал деловых связей с Манафортом с 2011 года

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что с 2011 года не поддерживал никаких деловых контактов с Полом Манафортом, который в течение нескольких месяцев являлся руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа. Фрагмент интервью с предпринимателем опубликовал на своем сайте в воскресенье американский телеканал CNBC.

"Я не видел Манафорта с 2010 или 2011 года", - сказал бизнесмен. "Никаких отношений после 2011 года", - подчеркнул он. Предприниматель отметил, что единственная причина, по которой он мог бы интересоваться Манафортом, состояла в том, что тот задолжал крупные средства его компаниям.

Бизнесмен опроверг утверждения о том, что один из фигурантов расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы в США Константин Килимник передавал Манафорту некие сообщения от него. "Это ложь, - сказал бизнесмен. - Это неправда, это абсурд". Дерипаска также заострил внимание на том, что, по его данным, Килимник, вероятно, является гражданином Украины, а не РФ, как утверждают некоторые американские СМИ.

Дерипаска отметил, что, по его мнению, после 2011 года "Манафорт был в полной мере сосредоточен на Украине, на украинских клиентах". "Это очевидно для любого, для любого проводящего расследования журналиста, который проверит, чем занимались там эти люди", - сказал предприниматель.

На вопрос журналиста о том, пытался ли Манафорт расплатиться с ним путем оказания неких "политических услуг", Дерипаска ответил: "Ничего подобного, это абсурд". Бизнесмен отметил, что считает безосновательными утверждения о том, что Манафорт или Килимник могли каким-то образом сотрудничать с разведывательными службами РФ. "У меня нет информации, и я не верю [в это]", - сказал он.

О деле Манафорта и расследовании по РФ

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах. Ранее он был признан в США виновным в ряде преступлений, в том числе в нарушении налогового и банковского законодательства, сокрытии зарубежных банковских счетов, работе в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Манафорт является одним из ключевых фигурантов расследования, которое уже почти два года проводит спецпрокурор США Роберт Мюллер. Оно касается приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также утверждений о якобы имевших место неких неправомерных контактах между штабом Трампа и Москвой.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо контактах такого рода с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.