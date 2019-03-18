РБК: платежные системы ограничат тарифы для автосалонов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Банк России совместно с платежными системами Visa, Mastercard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") разработал предложения по снижению банковских тарифов, которые взимаются с магазинов при расчете картами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой от 15 марта.

По информации издания, в числе предложений - установление предельной суммы комиссии при покупке автомобиля, а также фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 октября.

Согласно документу, платежные системы "Мир" и Visa планируют установить тариф за карточные оплаты для автомобилей и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не более 10 тыс. рублей с одной покупки. Это означает, что при цене машины или квартиры выше 1,25 млн рублей комиссия при безналичной оплате будет меньше 0,8%, отмечает РБК.

Mastercard, у которой тариф в 0,8%, но не больше 10 тыс. рублей, уже действует для сферы недвижимости, согласна установить для автомобилей ту же предельную сумму, но по более дешевым машинам хочет взимать комиссию в 1,2%. Таким образом, при оплате картами этой платежной системы комиссия достигнет максимума уже при цене 833 тыс. рублей за машину.

Предложения для социально значимых покупок

Фиксированные комиссии планируются и для социально значимых покупок, отмечает издание. Для аптек самые низкие тарифы предлагает Visa - на уровне 1,2%, система "Мир" и Mastercard - в размере 1,3%. При оплате образовательных услуг "Мир" снижает тарифы до 0,3%, Visa - до 1%, Mastercard - до 0,8%. При оплате услуг лицензированных учреждений в сфере здравоохранения тарифы Visa и Mastercard запланированы на уровне 1%, "Мир" предлагает пониженный тариф в 0,3%.

При этом речь идет не о полном размере торговой уступки (сумме, которую торговля платит за услугу), а только о ее части - межбанковской комиссии (интерчейндж). К ней добавляется еще комиссия за услуги платежных систем (средняя по рынку 0,3%) и заработок банка-эквайера (меняется от минус 0,3% до плюс 0,9%).

Ранее правительство России поручило ЦБ РФ, Минфину, Минпромторгу и ФАС с участием отраслевых ассоциаций до 20 марта представить согласованные рекомендации по тарифам банков по эквайрингу в торговых сетях. Соответствующее поручение было подготовлено по итогам рабочего совещания заместителя председателя правительства Дмитрия Козака 1 марта.

По итогам совещания также принято решение "признать нецелесообразным введение регулирования со стороны государства размера комиссионного вознаграждения при осуществлении расчетов за покупки в организациях торговли с использованием банковских карт".

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал ТАСС, что совет Ассоциации банков "Россия" на заседании 18 марта с участием ЦБ, Минфина и ФАС обсудит вопрос комиссий за эквайринг.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с Банком России проработать меры по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт. Выступая на форуме "Деловой России", глава государства назвал квазиналогом комиссии за безналичный расчет за товары и услуги и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса. Он отмечал, что в некоторых странах комиссия ниже: для дебетовых карт - 0,2%, для кредитных - 0,3%, в то время как в России этот показатель доходит до 3% и является по сути квазиналогом.