Аль-Фалех: ОПЕК+ может принять в июне решение о действиях на вторую половину 2019 года

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Обсуждать в апреле вопрос о продлении сделки ОПЕК+ на второе полугодие 2019 года слишком рано. Консенсус о судьбе сделки, скорее всего, созреет к июню, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех перед началом заседания министерского мониторингового комитета.

"Консенсус по итогам наших двусторонних переговоров такой: в апреле еще будет рано принимать решение о политике на второе полугодие. Я думаю, что решение будет принято, скорее всего, в июне", - сказал он и добавил: "Сегодняшний JMMC может рекомендовать пересмотреть необходимость апрельской встречи".

По словам аль-Фалеха, коммерческие запасы все еще укрепляются. "Даже если рост прекратится, мы все равно должны вернуться к балансу на рынке", - заключил он.

Аль-Фалех также сообщил, что ОПЕК+ пригласил Ирак, Казахстан и Нигерию войти в состав мониторингового комитета.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проходит в Баку. Российский министр энергетики Александр Новак впервые за историю соглашения пропустит эту встречу, так как был вынужден вернуться в Москву по служебной необходимости.

ОПЕК+ пригласил Ирак, Казахстан и Нигерию войти в состав мониторингового комитета, сообщил аль-Фалех.