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В "Алросе" заявили, что восстановление рудника "Мир" могут начать не ранее 2024 года

На срок до 2022 года предусмотрено проведение доразведки глубоких горизонтов месторождения до отметки -1300 м с целью подтверждения запасов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Алроса" может начать работы по восстановлению рудника "Мир" не ранее 2024 года, сообщается в пресс-релизе компании.

"По итогам доразведки будет осуществлено бурение контрольно-стволовых скважин для начала подготовки проектной документации на вскрытие месторождения (срок выполнения - один-два года) - окончание работ до 2024 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено проведение доразведки глубоких горизонтов месторождения до отметки -1300 м с целью подтверждения запасов. В компании отметили, что эти работы планируется завершить к началу 2022 года.

Одновременно с этим компания будет проводить предпроектные проработки, направленные на обеспечение водоотведения от месторождения, обоснование оптимального варианта технологии отработки запасов, вентиляционного и газового режимов. При решении относительно разработки месторождения компания будет руководствоваться исключительно аспектами безопасности и экономической целесообразности реализации такого проекта.

4 августа 2017 года в результате прорыва воды из карьера на руднике "Мир" затопило шахту, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 году предприятия группы "Алроса" добыли 39,6 млн карат алмазов. Выручка от продажи алмазов составила $4,2 млрд, бриллиантов - $96,9 млн.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия, 25%) улусы (районы) Якутии (8%). В свободном обращении находится почти 34% акций.

В новость были внесены изменения (10:21 мск) — добавлены подробности

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