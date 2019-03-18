{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ 15 марта купил валюту для Минфина на 18,3 млрд рублей

Минфин с 7 марта по 4 апреля в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 310 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,3 млрд рублей с расчетами 14 марта (фактически - 15 марта). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 310 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей.

Банк России с 1 февраля 2019 года также стал проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. ЦБ указывал, что эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей.

Теги
Россия
Пенсионный закон
Комитет Думы по соцполитике одобрил ко второму чтению законопроект о доплатах к пенсиям
Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы индексации размеров пенсий
Читать полностью