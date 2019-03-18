Численность безработных в России выросла за неделю на 1,1%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю увеличилась на 1,1% и составила 810,9 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

"С 6 по 13 марта 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,1 % и составила 810,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Увеличение численности безработных является сезонным фактором и также связано с увеличением пособия по безработице с 2019 года.

Рост безработицы зафиксирован в 73 регионах. Наибольший рост наблюдался в Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Саха (Якутия), Хакасия, Краснодарском, Хабаровском краях, Новгородской, Саратовской, Тульской, Тюменской областях. В Забайкальском и Ставропольском краях, республиках Марий Эл, Мордовия, Ленинградской области численность безработных не изменилась.

"За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Астраханской, Курской, Ярославской областях, республиках Дагестан, Калмыкия, Чеченской Республике, Камчатском крае", - отметили в Минтруде.

По состоянию на 13 марта 2019 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн.