Власти Невинномысска рассчитывают увеличить инвестиции на 30% в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Власти моногорода Невинномысск (Ставропольский край) планируют, что объем инвестиций в его развитие увеличится на 30% в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС в понедельник замглавы Невинномысска Александр Эм, курирующий инвестиционную деятельность в городе.

"По итогам 2018 года общий объем инвестиций в основной капитал по городу составил 12 млрд рублей, рост порядка 3-4 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. Задачу на этот год мы поставили - 16 млрд рублей. Это реальный план, мы его выполним, к городу есть большой интерес", - сказал он.

В моногороде создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), на которой по итогам 2018 года работали пять резидентов, в 2019 году к ним присоединились еще два. По словам замглавы, территорию города в качестве площадки для вложения инвестиций сейчас рассматривают бизнесмены из Германии.

Решение о создании ТОСЭР "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года, резидентам предоставляются налоговые льготы. При поддержке Фонда развития моногородов в Невинномысске идет строительство инфраструктуры для сопровождения инвестиционных проектов.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот".