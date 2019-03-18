Российским экспортерам и иностранным покупателям снизят процентную ставку на 4,5%

В 2019 году начнет действовать государственная мера поддержки компаний, ориентированных на повышение собственной конкурентоспособности и выпуск продукции, которая может конкурировать на мировых рынках. Коммерческие ставки банков для компаний будут снижены на 4,5%. Для этого компания должна будет разработать корпоративную программу повышения конкурентоспособности (КППК) и пройти соответствующий отбор.

Агентом правительства по реализации программы субсидирования процентных ставок в рамках нового механизма КППК выступает АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Кроме того, РЭЦ будет осуществлять необходимые консультации по разработке КППК компаниями, содействие в отборе КППК и реализацию других мероприятий по согласованию с Минпромторгом.

Согласно документам о реализации программы, в общей сложности на ту или иную поддержку реализации КППК компаний, в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам для экспортоориентированных компаний, планируется направить 327 млрд рублей до 2024 года. Точная сумма будет анонсирована в течение ближайших двух недель.

Детали программы КППК для промышленных компаний конкретизировал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев 11 марта, выступая на Форуме институтов развития. В мероприятии также участвовало руководство Минпромторга РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), инновационного центра "Сколково", компании "Роснано" и других институтов развития и государственных органов.

КППК открывает доступ к выгодному финансированию экспортных проектов и позволяет использовать "широкую линейку банковских инструментов" по-новому, что с применением экспортного страхования значительно облегчает реализацию инвестиционных проектов и взаимодействие с иностранными покупателями и банками, заявил Слепнев.

По его словам, глобальная цель - обеспечить "рост объемов производства и реализации продукции, конкурентоспособной на мировых рынках". КППК - часть национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее основная задача заключается в увеличении объема российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг: до $250 млрд и $100 млрд соответственно. Соответствующие цели включены в майские указы президента России, которые в 2018 году очертили круг приоритетов развития страны.

Минпромторг РФ и РЭЦ уже согласовали отраслевые объемы экспорта, которые нужно нарастить в ближайшие пять лет. Экспорт продукции машиностроения планируется увеличить до $60 млрд, металлургии - до $58 млрд, химического комплекса - до $37 млрд. Кроме того, экспорт лесопромышленного комплекса к 2024 году должен составить $17 млрд, а фармацевтики и косметики - $4 млрд.

"Меры поддержки в рамках КППК уравнивают финансовые возможности отечественных компаний, производящих продукцию с экспортным потенциалом, с западными компаниями на других мировых рынках, - отметил директор по взаимодействию с институтами развития РЭЦ Кирилл Орлов. - У них процентная ставка существенно ниже и не сравнима со стандартной ставкой коммерческих банков в России. Предполагается, что конечные пользователи кредита получают возможность воспользоваться сниженной коммерческой банковской ставкой на 4,5% годовых". Фактически, речь идет о государственной компенсации, которая предоставляется коммерческим банкам на снижение эффективной ставки инвестиционных кредитов для производителей конкурентоспособной продукции с высоким экспортным потенциалом и на цели торгового финансирования.

Правила отбора и требования к участникам будут опубликованы на сайте Минпромторга РФ до 1 апреля 2019 года. Сам отбор продлится до 15 мая 2019 года, процедура заключения соглашений о реализации КППК - до конца августа. По словам Орлова, постановлением правительства от 23 февраля 2019 года, которое определяет правила формирования и отбора КППК, а также субсидирования процентной ставки, установлены отраслевые лимиты, при этом ограничений по регионам России нет.

"Мы прекрасно понимаем, что разные регионы обладают разным инвестиционным потенциалом и разными программами по развитию. Но шанс получить равнозначную поддержку будет у каждой компании вне зависимости от локализации проекта, - подчеркнул Орлов. - Главное - это информированность. Именно поэтому мы сделали все, чтобы сделать процесс по КППК был максимально открытым, и информировали о программе все регионы страны".

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности не будет преследовать цель усилить поток экспорта в определенные страны или регионы мира, добавил Орлов. Проект будет следовать за компаниями-экспортерами и поддерживать их интересы.

"Ключевым критерием отбора будет показатель результативности использования финансирования по программе. То есть отношение совокупного прироста экспортной выручки и выручки на внутреннем рынке к полученному финансированию. Другими словами, сколько „новой“ выручки товаров или услуг компания сможет экспортировать или реализовать в России в рублях в соотношении на 1 рубль финансирования по программе поддержки, - заявил Орлов. - Объемы субсидий Минпромторга РФ, направленных на компенсацию кредитной процентной ставки, также различаются в зависимости от отрасли. Мы исходим из того, что в общей сложности будет подписано не менее 320 КППК. Активная работа команды РЭЦ и наших партнеров по всей России по продвижению КППК, мы надеемся, позволит оперативно сформировать необходимый реестр проектов. Остальное зависит от бизнеса. Мы уверены, что общими усилиями майские указы президента будут выполнены к 2024 году".

Документальная основа для развития КППК уже есть. 9 марта вступило в силу постановление правительства РФ, в котором утвержден порядок формирования единого списка организаций, которые могут войти в эту программу поддержки.

К бизнес-проектам, в свою очередь, выдвинут ряд требований. У них не должно быть задолженности по налогам, страховым взносам и выплате штрафов, компании в рамках КППК не могут быть зарегистрированы за рубежом и не могут иметь офшорный капитал более 50%. Кроме того, доступ к КППК закрыт компаниям, которые находились в процессе ликвидации или банкротства в течение последних трех лет.