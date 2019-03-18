Правительство представило положительный отзыв на законопроект об ипотечных каникулах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кабмин представил положительный отзыв на законопроект о введении ипотечных каникул для российских граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия", - сказал Моисеев.

При этом замминистра отметил, что у правительства есть несколько замечаний, которые будут обсуждены в рамках подготовки ко второму чтению.

Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму в конце февраля. Документом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить платежи по ипотеке либо уменьшить их размер. "Ипотечные каникулы" станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.

В новость были внесены изменения (15:17 мск) - добавлены подробности после второго абзаца