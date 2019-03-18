Минфин дополнительно проработает идею отмены НДС на золото

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минфин по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева дополнительно проработает идею отмены НДС на золото. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Председатель [правительства] поручил нам дополнительно проработать, мы сейчас дополнительно прорабатываем. В комплексе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину представить предложения по вопросу о целесообразности отмены НДС на драгоценные металлы при продаже физическим лицам без соблюдения условия их хранения в сертифицированных хранилищах. Такое поручение было дано по итогам встречи главы кабмина с членами Совета палаты Совета Федерации.

Срок исполнения поручения - до 1 апреля 2019 года.

Ранее Моисеев говорил, что Минфин намерен предложить полную отмену НДС для золота - и для инвестиционного, и для ювелирного.