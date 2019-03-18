Эксперты: Минфин в 2019 году сможет занять на внутреннем рынке не более 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минфин РФ сможет занять посредством выпуска ОФЗ в 2019 году 0,9-1,2 трлн рублей, несмотря на заявленные в плане министерства 2,5 трлн рублей, пишут аналитики BCS Global Markets в макроэкономическом обзоре, подготовленном совместно с GKEM Analytica.

По мнению экспертов, Минфин будет стараться выполнить программу заимствований в полном объеме, но в итоге, когда весь доступный спрос при разумном уровне доходности будет охвачен, план размещений будет пересмотрен в сторону понижения. При этом они выделяют три основные группы покупателей ОФЗ, на которых может рассчитывать Минфин в текущем году: российские банки, российские институциональные инвесторы и зарубежные инвесторы.

Согласно подсчетам, банки смогут обеспечить чистый спрос на суверенные рублевые облигации в размере 300-400 млрд рублей, институциональные инвесторы - 350-500 млрд рублей, доля зарубежных инвесторов в ОФЗ увеличится до 26-27% благодаря спросу в 200-300 млрд рублей.

Аналитики полагают, что амбициозные планы Минфина по заимствованиям могут восприниматься как подготовка к финансированию реального дефицита в ближайшие годы. "Если предположить, что дефицит будет составлять 1-2% ВВП, то объем чистого привлечения будет находиться на уровне $16-32 млрд в год. Вполне вероятно, в настоящее время Минфин пытается увеличить глубину рынка в ожидании такой ситуации", - говорится в обзоре.

Бюджет может стать дефицитным уже к 2020 году, когда ликвидная часть Фонда национального благосостояния превысит 7% ВВП, и правительство получит право на использование поступающих ресурсов для финансирования различных проектов (в рамках существующего правила). Таким образом, государственные расходы могут быть увеличены в короткие сроки.

"Если принять во внимание сложившуюся геополитическую ситуацию и отсутствие шансов изменить ее в положительную сторону, то российскому правительству целесообразно полагаться в обозримом будущем на собственные ресурсы", - добавляют аналитики.