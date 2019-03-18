РЖД намерена расширять маршрутную сеть поездов "Ласточка" в регионах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. ОАО "РЖД" планирует расширить сеть региональных маршрутов, охваченных скоростными поездами "Ласточка". Вводить "Сапсаны" не планируется, сообщил в понедельник журналистам заместитель гендиректора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

"Сапсан" предназначен для эксплуатации на высокоскоростных линиях. У нас сейчас только две такие линии - Санкт-Петербург - Москва и Москва - Нижний Новгород, поэтому "Сапсаны" дальше будут продолжать эксплуатироваться на этих двух линиях. Для региональных маршрутов у нас есть скоростной поезд "Ласточка", который со скоростью 160 км в час успешно эксплуатируется, и мы дальше будем расширять сеть эксплуатации поездов Ласточка", - сказал Пегов.

В настоящее время в России эксплуатируется 16 поездов "Сапсан" в 10-вагонном исполнении. Они курсируют на маршрутах Москва - Санкт- Петербург и Санкт-Петербург - Нижний Новгород, со скоростью до 250 км/ч.

"Ласточка" - скоростной электропоезд, разработанный немецкой компанией Siemens. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. В настоящее время локализованное на территории РФ производство "Ласточек" расположено в городе Верхняя Пышма в Свердловской области.