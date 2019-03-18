Рынок электробусов в РФ в 2021 году может вырасти до 3,5 тыс. машин в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Ежегодный объем рынка электробусов в России после 2021 года может составить 3-3,5 тыс. машин ежегодно, сообщил в понедельник журналистам управляющий директор портфельной компании "Роснано" - УК "Лиотех-Инновации" Салават Халилов.

Компания "Лиотех-Инновации" является единственным на территории России крупносерийным производителем литий-ионных аккумуляторных батарей, которые используются в электробусах.

"В 2021 году, по нашим оценкам, электробусы сравняются в цене с дизельными автобусами. Тогда мы ожидаем, что годовой объем рынка электробусов в РФ будет 3-3,5 тыс. машин в год", - сообщил он ТАСС. На сегодняшний день, по оценкам Халилова, совокупный рынок электробусов в РФ (троллейбусы и автобусы) составляет до 500 машин в год.

Компания в 2019 году планирует вдвое увеличить объем производства машкомплектов с батареями - до 200 единиц (в 2017 году - 100 единиц). Завод "Лиотех-Инновации" расположен в Новосибирске и рассчитан на выпуск аккумуляторов совокупной мощностью 1 ГВт/ч в год. В среднем, на 1 км пробега электробуса требуется мощность в 1,18 Квт/ч.

Завод "Лиотех-Инновации" поставляет батареи для производителей электробусов Volgabus и троллейбусов с увеличенным автономным ходом "Тролза" с 2014 года. Троллейбусы с литий-ионными батареями "Лиотех" возят пассажиров по улицам Санкт-Петербурга, Тулы, Барнаула, Новосибирска, по всей Республике Крым и в Аргентине.