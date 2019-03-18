Путин подписал закон, ужесточающий требования к работникам на объектах атомной энергии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования для допуска к работе с использованием атомной энергии. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, к работе на ядерной установке, на радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами не будут допускаться лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления, и лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Законом предусматривается, что при поступлении на работу лица, претендующие на должности специалистов, будут обязаны проходить предварительные, а лица, допущенные к работе, - периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. Они будут включать в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств и психотропных веществ.

Также устанавливается, что проверка лиц, допускаемых к работам в области использования атомной энергии, будет проводиться органами ФСБ России.