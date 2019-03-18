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Путин подписал закон об ужесточении контроля за использованием материнского капитала

Документ, в частности, исключает из числа организаций, предоставляющих займы, некредитные структуры, неподконтрольные ЦБ и другим госорганам

МОСКВА,18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за расходованием средств материнского капитала при их использовании для улучшения жилищных условий. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон вводит требование о том, что выдача средств материнского капитала на строительство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищного строительства осуществляется при предоставлении засвидетельствованного в установленном порядке уведомления о соответствии параметров планируемого строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта на земельном участке.

Закон исключает из числа организаций, предоставляющих займы, гасить которые можно посредством материнского капитала, некредитные структуры, которые неподконтрольны Банку России и другим государственным органам. Это ограничение связано с тем, что сейчас такие организации дают займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами. Более того, заемщики часто закладывают свое жилье, и несвоевременное внесение средств может привести к его изъятию.

Помимо этого, согласно новому закону, в удовлетворении заявления на использование материнского капитала для улучшения жилищных условий может быть отказано, если это жилье признано аварийным или многоквартирный дом подлежит сносу или реконструкции.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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