Аксенов: Крым получил почти двукратный запас мощности после запуска новых электростанций

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Крымская энергосистема после запуска Балаклавской и Симферопольской ТЭС на полную мощность и благодаря энергомосту, подключенному к единой системе энергоснабжения России, получила почти двукратный запас мощности. Об этом в понедельник на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник в Крым, где дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.

"Таким образом, Крым будет получать 2460 МВт мощности в сутки с учетом энергомоста, что почти в два раза больше пикового потребления электроэнергии за прошедший осенне-зимний период", - написал Аксенов.

Он добавил, что новые электростанции построены по федеральной целевой программе развития Крыма. Их суммарная стоимость составляет 70 млрд рублей.