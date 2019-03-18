Горринга уволили с последней должности в "дочках" Росгеологии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Руслан Горринг, уволенный с поста первого заместителя гендиректора "Росгеологии" после скандального видео в интернете, был исключен из руководящего состава "Краснодарнефтегеофизики", в котором он занимал должность генерального директора. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель "Росгеологии" Антон Сергеев.

"15 марта прошло общее собрание акционеров ОАО "КНГФ", на нем было принято решение о смене генерального директора Горринга Р.И. господином Нестеренко П.А. Сегодня же все материалы переданы в ФНС. Мы со своей стороны все сделали", - написал он.

Таким образом, Горринг был уволен из всех дочерних предприятиях "Росгеологии".

В конце января Сергеев говорил, что Горринг будет исключен из руководства "дочек" "Росгеологии" в течение двух недель, что связано с корпоративными процедурами, а также внесением данных в ЕГЮРЛ и затем в Федеральную налоговую службу. Он отмечал, что исключение из руководящего состава дочерних обществ связано с расторгнутым 28 января контрактом из-за нарушения кодекса корпоративной этики холдинга.

Ранее в сети появился видео-ролик, на котором Горринг общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других сотрудников, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании.