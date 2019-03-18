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Пониженные комиссии за эквайринг для некоторых товаров могут ввести раньше 1 октября

По словам председателя совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова, это может быть решение рынка, а не государства

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пониженные комиссии за эквайринг для ряда товаров могут быть введены раньше, чем 1 октября. Об этом ТАСС сообщил председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков по итогам заседания совета, где обсуждался вопрос комиссии.

Ранее сообщалось, что новые тарифы должны начать действовать с 1 октября.

"Вполне возможно, это решение будет рынка, а не государственное решение. Рынок может быстро принять решение, договориться", - сказал Аксаков, комментируя возможность введения пониженных тарифов раньше, чем 1 октября.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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