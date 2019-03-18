Мурадов: иностранцы видят перспективы инвестирования в Крым

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Многие иностранцы готовы работать с Крымом и инвестировать в него, так как понимают перспективность этой территории, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Европейцы очень чувствительны к вопросам демократического обращения. И если их начинают "давить" и "душить", они еще и в знак сопротивления и противоречия этой политике идут и активно начинают работать с этой территорией, потому что они видят, во-первых, ее перспективность, а во-вторых, творящуюся несправедливость", - сказал он ТАСС.

По словам Мурадова, в Крыму сейчас работает несколько десятков иностранных инвесторов. Он отметил, что это число остается небольшим из-за страха инвестировать в Крым, однако постепенно объем иностранного капитала увеличивается.

"Для нас позитивно то, что это движение есть, и прежде всего со стороны европейцев. Потому что азиатские страны - и китайские партнеры, и партнеры из китайских стран - они достаточно спокойно себя чувствуют и могут спокойно работать на крымском направлении", - пояснил он.

По его словам, сейчас необходимо восстанавливать сотрудничество и с другими странами.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в Крым по итогам 2017 года вырос на 92% по сравнению с уровнем 2016 года и достиг 36,4 млрд рублей. Всего на полуострове почти 1,66 тыс. резидентов, которые реализуют 1,7 тыс. инвестиционных проектов. При этом, как отмечают власти Крыма, у зарубежных инвесторов есть возможность работать на полуострове, не афишируя своего присутствия в регионе.

О санкциях

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В ответ США и ЕС ввели санкции "за незаконную оккупацию Крыма".