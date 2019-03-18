Инвестор направит 10 млрд рублей на развитие сельхозпредприятий в Курской области

КУРСК, 18 марта. /ТАСС/. ГК "Агропромкомплектация" в 2019 году инвестирует более 10 млрд руб. в развитие своих сельхозпредприятий и строительство новых площадок, расположенных в Курской области, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба администрации региона.

"В 2019 году "Агропромкомплектация" направит на развитие предприятий в Курской области более 10 млрд рублей. К концу года на полную проектную мощность выйдут три свинокомплекса, на два из них уже завезено поголовье", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Инвестиции, как и задачи развития предприятий были закреплены в понедельник в трехстороннем договоре между производителем, профсоюзами и властями области.

В июле 2018 года компания запустила в Курской области элеватор, рассчитанный на единовременное хранение 150 тыс. тонн зерна. Позже по госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" заработала вторая очередь инвестиционного проекта стоимостью свыше 3 млрд руб. - комбикормовый завод мощностью 216 тыс. тонн.

"Агропромкомплектация" специализируется на свиноводстве и молочном животноводстве, переработке продукции и ее реализации. В Центральном федеральном округе насчитывает 17 свинокомплексов в Курской и Тверской областях.