Госдума рассмотрит законопроекты о доплатах малоимущим пенсионерам

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором, основном чтении правительственный законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума. Также нижней палате предстоит обсудить вынесенный на первое чтение проект закона об отсрочке выплат по ипотечному кредиту для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Согласно действующим нормам, пенсионер в России не может получать пенсию ниже прожиточного минимума, установленного в регионе его проживания. Поэтому пенсионерам положена доплата из регионального или федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный. 1 января в России прошла очередная индексация пенсий, что повлекло за собой увеличение их размера, но одновременно и сокращение доплаты. Иными словами, некоторые пенсионеры не увидели реального роста пенсий.

Предложенным правительством законопроектом предлагается при подсчете общего материального обеспечения пенсионера исключать из него сумму индексации пенсий и выплачивать ее сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

При этом, как отметили депутаты в ходе обсуждения документа в первом чтении, сейчас некоторые регионы игнорируют рекомендации Минтруда и занижают прожиточный минимум, чтобы получить федеральную надбавку. В связи с этим депутаты-единороссы во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым предложили поправку к законопроекту, согласно которой величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране устанавливается в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ и законом о федеральном бюджете, а прожиточный минимум в каждом регионе - по правилам, которые разработает правительство РФ.

Как заверил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, законопроект в случае его вступления в силу не приведет к тому, что для всех регионов будет установлена одна величина прожиточного минимума: в каждом субъекте РФ этот показатель будет разным, речь идет о единой методике.

Помимо этого, запланировано первое чтение законопроекта о так называемых ипотечных каникулах, который был внесен спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами документа выступили и другие депутаты и сенаторы.

Как пояснил журналистам Исаев, речь идет о гражданах, попавших в сложную жизненную ситуацию (даже временного характера), из-за которой они могут потерять квартиру и уже выплаченные деньги. Законопроект дает им право на рассрочку при погашении ипотечного кредита.

Согласно тексту, каникулы станут возможны для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I или II группы, потерявших кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов на более чем 30%. Рассматривать обращения граждан о введении ипотечных каникул банки должны будут в течение пяти дней.

Расширение полномочий Счетной палаты

В первом чтении будет рассмотрен законопроект, внесенный группой депутатов во главе с Володиным, который призван расширить полномочия Счетной палаты (СП). По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова (один из авторов документа), в случае принятия инициативы СП "будет иметь возможность осуществлять контроль не только за госкорпорациями, но и за дочерними структурами госкорпораций, то есть будет иметь возможность контролировать бюджетные ресурсы по всей цепочке".

Доработка закона о хостелах

Как ожидается, во вторник комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ проведет заседание, посвященное отклоненному Совфедом закону о запрете организации хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. 13 марта верхняя палата отклонила этот документ с предложением создать согласительную комиссию. Как подчеркивала Матвиенко, в СФ согласны с самой концепцией закона, но предлагают перенести срок его вступления в силу на 1 января 2020 года.

По словам Жукова, на данный момент все три оппозиционные фракции Госдумы настаивают на том, чтобы преодолеть вето Совфеда, однако "Единая Россия" предлагает согласиться на создание комиссии. Однако, добавил он, единороссы хотят перенести вступление закона в силу ориентировочно на 1 июля текущего года.