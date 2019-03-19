Уровень бедности в Приморье в 2018 году снизился с 14,5% до 13%

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Анализ доходов населения Приморского края, проведенный департаментом труда и социального развития региона, показал, что уровень бедности там в 2018 году составил 13,1% (почти 250 тыс. человек). Как говорится в поступившем во вторник ответе департамента на запрос ТАСС, в 2017 году этот показатель находился на отметке 14,5%.

В Приморье завершается первый этап пилотного проекта по снижению уровня бедности в регионе. В его рамках проведена оценка реального уровня и структуры бедности, выявлены основные факторы и причины бедности граждан и семей. На втором этапе до 20 июня 2019 года будет проведен анализ влияния уровня экономического развития регионов, а также мероприятий в рамках национальных проектов, направленных на повышение доходов населения.

"По данным Росстата, уровень бедности за 2017 год в Приморском крае составил 14,5% (278,8 тыс. человек), что на 1,2% ниже уровня 2016 года (302,9 тыс. человек). К 2024 году уровень бедности должен быть снижен в два раза, до 7,3%. Прогнозная оценка уровня бедности за 2018 год составляет 13,1% (249,3 тыс. человек)", - указывается в ответе.

При этом целевое значение уровня бедности, которого планируется достичь в 2019 году, составляет 11,9%. Из всех, кто сегодня в Приморье имеет доходы ниже прожиточного минимума, 233,1 тыс. граждан, или 93,6%, являются получателями мер социальной поддержки. 16,2 тыс. человек (6,4%) не получают помощь по различным причинам, в том числе из-за невозможности подтвердить доходы, факт проживания или из-за отсутствия гражданства РФ.

"В целях реализации пилотного проекта по снижению уровня бедности в Приморском крае создана рабочая группа под руководством врио вице-губернатора Приморского края Ирины Медведевой с участием представителей заинтересованных органов исполнительной власти Приморского края, Пенсионного фонда, Федеральной службы статистики, совета глав муниципальных образований. На основании проведенного анализа рабочей группой подготовлены предложения по снижению уровня бедности, эффективность которых предстоит проверить в рамках реализации пилотного проекта", - отметили в департаменте.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. 1 декабря прошлого года началась реализация соответствующего пилотного проекта в восьми регионах: Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.