"Черкизово" планирует разместить акции на Мосбирже и привлечь не менее $200 млн

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Группа "Черкизово" планирует разместить акции на Московской бирже, после размещения free-float составит не менее 25%, говорится в сообщении компании.

"Предполагается, что после предложения и дополнительного выпуска доля акций в свободном обращении составит не менее 25%", - отмечается в сообщении.

За счет размещения акций "Черкизово" планирует привлечь примерно $200 млн. Предложение будет включать в себя первичный и вторичный компоненты. Первичный компонент будет состоять из 2 916 759 (6,6%) казначейских акций, находящихся во владении компании, и новых акций, которые, как ожидается, будут выпущены "Черкизово" после предложения в рамках дополнительного выпуска.

Предполагается, что существующие акционеры заключат соглашения с совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами и по условиям этих соглашений часть поступлений от предложения будет использована для приобретения новых акций. Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения, пояснили в компании.

В "Черкизово" отметили, что вторичный компонент будет состоять из акций, предлагаемых существующими акционерами компании. Количество акций, включенных в предложение, будет определено в ходе формирования книги заявок. В компании сообщили о том, что после проведения размещения акций семья Михайловых планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения. Ожидается, что после проведения размещения для компании и продающих акционеров будет действовать ограничительный период на продажу акций продолжительностью 180 дней.

Акции "Черкизово" внесены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской фондовой бирже как акции третьего уровня с торговым кодом GCHE. Компания собирается подать заявление в Мосбиржу на перевод акций в первый уровень после предложения - при условии соблюдения соответствующих требований. В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, АО Sberbank CIB и филиал UBS AG в Лондоне.

Об акциях компании

Ранее компания сообщала, что основными акционерами "Черкизово" являются гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов, председатель совета директоров Евгений Михайлов и Лидия Михайлова (в совокупности им принадлежит около 90% акций группы). В марте доля Михайловой в капитале "Черкизово" сократилась до 14,44% с 29,55%. Испанская компания Grupo Fuertes владеет около 8% акций компании.

"Черкизово" 3 апреля 2018 года объявила о начале процедуры проведения SPO. Планировалось, что помимо продажи акций действующим основным акционером (семья Михайловых), рынку будут предложены новые бумаги, а также квазиказачейский пакет акций на балансе "АПК Михайловский" (6,63%). Всего объем размещения должен был составить не менее $300 млн.

Организаторами размещения были назначены Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB. Однако в конце апреля компания отказалась от своих планов из-за высокой волатильности на рынке.

Группа "Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".