Сенаторы внесли в Думу проект о включении муниципального ТВ в общедоступный мультиплекс

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий включение муниципальных телеканалов в перечень обязательных общедоступных каналов по аналогии с региональным телевидением. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Совета Федерации.

Соответствующие поправки в статью 321 закона "О СМИ" и статью 46 закона "О связи" предлагают внести сенаторы Дмитрий Мезенцев, Олег Мельниченко, Людмила Бокова, Алексей Пушков и Алексей Кондратьев.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "в современных условиях, с учетом поэтапного прекращения аналогового эфирного вещания, многие телекомпании сталкиваются с тем, что операторы кабельных сетей существенно завышают расценки на организацию вещания в своих сетях и предъявляют другие невыполнимые условия". Таким образом, как отмечают сенаторы, ограничивается доступ населения муниципальных образований к общественно значимой информации.

Законопроектом предлагается установить механизм организации вещания муниципального обязательного общедоступного телеканала аналогичный тому, который установлен для общедоступного регионального телеканала. Так, предлагается определить, что "муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ, не менее 20% от общего времени вещания телеканала составляют программы, освещающие вопросы местного значения, трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования".

Как полагают авторы инициативы, такие критерии позволят допускать на конкурс федеральной конкурсной комиссии именно те телекомпании, чья редакционная политика ориентирована на освещение местной новостной повестки и проблематики.

Законопроектом оговаривается, что в каждом муниципальном образовании Российской Федерации будет определяться один муниципальный обязательный общедоступный телеканал в порядке, установленном правительством РФ. Изменениями в закон "О связи" предполагается отнести к обязанностям операторов связи обязательных общедоступных телеканалов трансляцию муниципальных обязательных общедоступных телеканалов. "Принятие законопроекта создаст условия по обеспечению граждан Российской Федерации наиболее полной и актуальной информацией о событиях, происходящих в муниципальном образовании по месту их проживания", - говорится в пояснительной записке.