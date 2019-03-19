Российские бизнесмены просят не переводить ряд платежей в Налоговый кодекс

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Большая "четверка" российских бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловая Россия" и "Опора России" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не переводить неналоговые платежи в Налоговый кодекс. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава ТПП РФ Сергей Катырин.

По данным ТПП, Министерство финансов РФ предлагает включить в Налоговый кодекс такие неналоговые платежи, как плата за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн (система "Платон"), обязательные отчисления с операторов связи, утилизационный, экологический и курортный сборы.

"В письме на имя Владимира Путина говорится, что ТПП РФ и другие объединения предпринимателей выступают против идеи Минфина перевести ряд обязательных неналоговых платежей в Налоговый кодекс и сделать их, таким образом, новыми налогами", - сказал Катырин.

Он добавил, что в письме предлагается разработать и принять рамочный законопроект "О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", который установит запрет на взимание неналоговых платежей, не включенных в реестры и перечни, созданные с участием предпринимательского сообщества.

"Сами платежи смогут вводиться и изменяться только актами представительных органов государственной власти соответствующего уровня в пределах, установленных федеральным законодательством", - отметил Катырин.

По мнению ТПП РФ, принятие такого законопроекта даст возможность увидеть весь объем неналоговых платежей, оценить экономический эффект от их взимания, разработать единые правила их установления, исчисления и взимания. А администрирование новых налогов, включенных в Налоговый кодекс, означает для бизнеса рост отчетности компаний, дополнительные проверки и санкции за нарушения - вплоть до остановки деятельности фирмы и уголовной ответственности.