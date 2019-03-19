Заявка на создание ТОР "Бурятия" одобрена с двумя инвестпроектами из заявленных четырех

УЛАН-УДЭ, 19 марта. /ТАСС/. Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке одобрила создание территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" с двумя из заявленных ранее четырех инвестпроектами, сообщил ТАСС во вторник министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.

"Заявка на создание ТОР "Бурятия" одобрена, но пока с двумя площадками в Кяхтинском и Кабанском районах", -сказал министр.

В феврале 2019 года власти региона подали заявку на создание ТОР с площадками в трех районах республики - Слеенгинском, Кяхтинском и Кабанском. Якорными в ТОР "Бурятия" заявлялись четыре инвестпроекта: строительство тепличного комплекса "Гусиноозерский", создание таможенно-логистического комплекса "Наушки" в Селенгинске, строительство птицеводческого предприятия "Ноябрьскпродсервис" и производство трехслойного картона на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК). Общая сумма инвестиций по данным проектам оценивалась более чем в 24 млрд рублей.

В пресс-службе Минэкономики региона ТАСС уточнили, что одобренная заявка предусматривает строительство таможенно-логистического комплекса и птицеводческого комплекса. "Два других проекта - по гусиноозерскому тепличному комплексу и по Селенгинскому ЦКК - находятся на территории монопрофильных муниципальных образований (монопоселений - прим. ТАСС), а по федеральному законодательству Минвостокразвития не имеет полномочий создавать ТОР в границах муниципальных образований, моногородов. Сейчас запущен проект закона по внесению изменений в федеральный закон №473 "О территориях опережающего [социально- экономического] развития Российской Федерации". Как он выйдет, эти два наших проекта, которые пока не прошли, дополнительно будут включены в ТОР "Бурятия", - сказал собеседник агентства.