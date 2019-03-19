Песков: Путин обсудит с Чубайсом итоги работы "Роснано" за 10 лет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит во вторник с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом итоги работы корпорации в 2018 году и за десятилетие. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент примет главу "Роснано" Анатолия Чубайса, который расскажет президенту и по итогам десятилетия [работы] корпорации, и по итогам истекшего 2018 года", - сказал он. По словам представителя Кремля, также в этот день у Путина состоится несколько других встреч, которые будут носить публичный характер.

Песков напомнил, что во вторник глава государства выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры России, а также встретится с финалистами конкурса "Лидеры России".