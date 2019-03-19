Делегаты четырех стран обсуждают в Мурманске проблемы судоремонта и рыболовства в Арктике

МУРМАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Представители судоремонтной и рыбопромышленной отраслей из четырех стран стали участниками VI Международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы", начавшейся в Мурманске во вторник, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщила на открывающем конференцию круглом столе вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Ирина Мокерова, встреча призвана помочь специалистам найти решения проблем в судостроительной и рыболовецкой отраслях.

"Конференция посвящена текущей ситуации и перспективам судостроения, судоремонта и рыбной промышленности", - сказала она.

На полях конференции, в частности, пройдут обсуждения перспектив развития береговой инфраструктуры, совершенствования отечественной судоремонтной базы, а также условий судоремонта в Арктике. Делегаты профильных сообществ из разных регионов России, Норвегии, Исландии и Польши представят доклады о возможностях международного сотрудничества, последних технологических достижениях в отрасли, опыте конверсий и модернизаций судов в целях повышения эффективности лова и качества производимой продукции.

Предполагается, что на полях конференции пройдут презентации ряда судоремонтных российский и зарубежных предприятий. Среди других острых вопросов - юридические особенности таможенного контроля, работы надзорных портовых ведомств. По словам Мокеровой, бюрократические сложности в российских портах вынуждают рыбаков вести ремонт судов за рубежом. Также в центре внимания специалистов подготовка кадров для судоремонта.

Почетными гостями конференции стали представители Совета Федерации и Государственной думы РФ, руководство Росрыболовства, главы судостроительных и судоремонтных заводов, профессиональных общественных объединений. Конференция продлится один день. Основным мероприятием станет пленарное заседание "Судоремонт в решении стратегических задач развития рыбной отрасли".